l AEDAS Homes ist durch eine strategische Allianz für die

schlüsselfertige Errichtung von 500 Mietwohnungen in der Region

Madrid in den BTR-Markt eingetreten.



l Diese strategische Allianz wird durch einen Fonds durchgeführt,

der von einer verbundenen Gesellschaft der Ares Management

Corporation (NYSE: ARES), einem weltweit führenden alternativen

Vermögensverwalter, verwaltet wird.



l AEDAS Homes ist der erste in Spanien börsennotierte Hausbauer,

der einen Vertrag im Rahmen des BTR-Systems unterzeichnet hat. BTR

wird voraussichtlich dank seiner großen Vorteile für Bauträger und

Wohnimmobilienplattformen einen bedeutenden Marktanteil des

Neubau-Wohnungsmarktes erobern.



Madrid (ots/PRNewswire) - Im April 2019 ging AEDAS Homes

(https://www.aedashomes.com/) eine strategische Allianz für die

Errichtung von rund 500 Mietwohnungen im Rahmen von vier Projekten in

Madrid durch einen Fonds ein, der von einer verbundenen Gesellschaft

der Ares Management Corporation (NYSE: ARES) verwaltet wird.



AEDAS Homes festigt seine Stellung als führender Akteur auf dem

spanischen Wohnungsbaumarkt, indem das Unternehmen seinen

Geschäftsplan absichert und von Risiken befreit, indem es auf die

ungedeckte Nachfrage von Mietern ohne wirtschaftliches Risiko

zugreift.



Der Vertrag wird zu einem 20-prozentigen Anstieg der Zahl der

Wohneinheiten führen, die im Jahr 2019 auf den Markt kommen werden,

wobei der Baubeginn an diesen Projekten um 3 Jahre vorverlegt wird.

Dies wirkt sich günstig auf das Cashflow von AEDAS Homes, die

Sichtbarkeit des EBITDA und den allgemeinen Risikoabbau für den

Geschäftsplan von AEDAS aus.Der Vertrag wird auch die Dynamik von

Angebot und Nachfrage für Mietwohnungen in Madrid verbessern und dazu

führen, dass das Mietwohnungsangebot der Gemeinden, in denen die

Projekte durchgeführt werden, begünstigt wird.



David Martinez, CEO von AEDAS Homes, erklärt: "Wir haben diesen

Vertrag zu einem Zeitpunkt abgeschlossen, in dem der Markt die

Kapazität mancher Bauträger im Wohnungsbau in Frage stellt, ihre

Ziele zu erreichen. Wir von AEDAS Homes wollen wir diese Gelegenheit

nutzen, um unseren Geschäftsplan zu bestätigen. Diese Initiative wird

es uns ermöglichen, die Zahl der Wohneinheiten, die wir in diesem

Jahr auf den Markt bringen, um 20 % zu erhöhen, was die Stärke

unserer Grundstücksbank und unserer Managementkapazität beweist."



Deloitte, Garrigues und CBRE haben als Berater bei der Transaktion

fungiert.



Erstes Bauprojekt



Das erste Projekt, das unterzeichnet wurde und das AEDAS Homes im

Rahmen dieser strategischen Allianz durchführen wird, ist ein

Bauprojekt in Torrejón de Ardoz, einem der aktivsten Immobilienmärkte

in der Region Madrid, der aufgrund seiner großen Bevölkerungszahl und

dynamischen Wirtschaftsentwicklung einen Teil des bedeutendsten

Logistikkorridors in Spanien darstellt. Die Baugenehmigung ist

bereits eingeholt und der Bau soll im kommenden Monat starten. Der

Abschluss des Projekts wird 2021 erwartet.



Eine Geschäftschance



"Diese Initiative ist eine Ergänzung zu den Projekten, die wir in

diesem Jahr starten wollen - sie wird unsere Anlaufphase

beschleunigen und im Gegenzug einen höheren Wert für unsere Aktionäre

generieren, indem wir die Umsatzgeschwindigkeit für unsere

Vermögenswerte erhöhen", erklärte David Martinez. Er wies darauf hin,

dass diese Art von Baumaßnahmen den Zugang zu Wohnraum erleichtert -

vor allem für junge Menschen - und gleichzeitig der wachsenden

Nachfrage nach Mietwohnungen begegnet und den Markt professioneller

gestaltet.



Der CEO schloss mit den Worten: "Angesichts der Konzentration und

der Standorte unserer ausgezeichneten Grundstücksbank werden wir

weitere Möglichkeiten im Bereich des Mietwohnungsbaus erkunden,

solange die Bedingungen zu einer Wertsteigerung unseres Unternehmen

beitragen. Jedes potenzielle Projekt sollte nicht nur unseren

Vermögensumsatz und unsere finanziellen Renditen verbessern, sondern

auch Entwicklungsmargen haben, die dem entsprechen, was wir von jeder

neuen Investition verlangen würden."



Über AEDAS Homes



Das Bauunternehmen AEDAS Homes wurde am 20. Oktober 2017 in Madrid

zu einem börsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung

von über 1,5 Milliarden Euro und ist ein Spitzenreiter in der

Wohnbauindustrie des Landes. Das Unternehmen spielt eine

Schlüsselrolle im neuen Zyklus des spanischen Immobiliensektors, der

von Professionalität und der Einhaltung strenger Standards geprägt

sein muss.



AEDAS Homes hat laut Analysten die hochwertigste Grundstücksbank

in Spanien, da der größte Teil dieses Landbesitzes als bebaubar

eingestuft wird. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von mehr als

1,8 Millionen Quadratmetern für die Errichtung von mehr als 15.000

Wohnungen in den wichtigsten Immobilienmärkten und Wirtschaftszentren

des Landes sowie ihren Einzugsgebieten: im Zentrum des Landes, in

Katalonien, auf den Inseln im Osten und den Balearen, in Andalusien

und an der Costa del Sol.



Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation ist ein börsennotierter, weltweit

führender alternativer Vermögensverwalter mit einem verwaltetem

Vermögen im Wert von rund 131 Milliarden US-Dollar nach dem Stand vom

31. Dezember 2018 und 18 Büros in den USA, Europa, Asien und

Australien. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hält Ares an einer

disziplinierten Investitionsphilosophie fest, die sich darauf

konzentriert, starke risikobereinigte Anlagerenditen in allen

Marktzyklen zu erzielen. Nach Ansicht von Ares ist jede seiner drei

unterschiedlichen, aber komplementären Investmentgruppen in den

Bereichen Kredit, Privateigentum und Immobilien ein Marktführer auf

der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte und der

Investmentleistung. Ares wurde auf dem Grundprinzip aufgebaut, dass

jede Gruppe davon profitiert, Teil des größeren Ganzen zu sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.aresmgmt.com.

