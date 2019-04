Die US-Großbank JP Morgan hat mit ihrem Rekordgewinn für Schwung am Aktienmarkt gesorgt. Bessere Konjunkturzahlen müssen diesen Eindruck noch untermauern.

Viele Entscheidungsträger befürchten laut der DZ Bank einen ökonomischen Schiffbruch, falls Großbritannien ungeordnet aus der Europäischen Union (EU) ausscheidet. Betroffen wäre nicht nur das Vereinigte Königreich selbst, sondern auch die Eurozone und die Weltwirtschaft insgesamt.

Dieses Szenario ist nach der Verständigung der EU mit den Briten auf eine Verschiebung des Brexit-Termins bis zum 31. Oktober erst einmal in den Hintergrund gedrängt worden. Doch es gibt noch reichlich Risiken - beispielsweise der weiter drohende Handelsstreit mit den USA und eine konjunkturelle Schwäche Europas.

So rechnet die Bundesregierung im laufenden Jahr mit einer deutlichen Konjunkturabkühlung. Die Vorhersage für das Wachstum werde in der nächsten Woche voraussichtlich mit 0,5 Prozent im Vergleich zur letzten Prognose halbiert, berichten Politikkreise in Berlin. Die Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen derzeit noch mit 0,8 Prozent.

Auch die Bundesbank stellt sich auf ein deutlich schwächeres Wirtschaftswachstum in Deutschland ein. Die Schätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) von 0,8 Prozent für dieses Jahr sei absolut plausibel, sagte Bundesbank-Chef Jens Weidmann bei der IWF-Frühjahrestagung in Washington. Er hatte zuletzt von deutlich unter 1,5 Prozent gesprochen.

Leichte Hoffnung schöpfen Volkswirte allerdings aus den jüngsten Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone. Die Unternehmen stellten zwar im Februar 0,2 Prozent weniger Erzeugnisse her als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet. In den kommenden Monaten soll Industrie zudem wieder leicht an Fahrt aufnehmen.

Die konjunkturellen Probleme rühren teilweise von der Unsicherheit über die politischen Entwicklungen her und halten weiter an. Angesichts dessen hatte die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer jüngsten Sitzung signalisiert, dass sie weitere Maßnahmen zur Konjunkturbelebung starten könnte, um das Inflationsziel von rund zwei Prozent zu erreichen.

Einzelheiten blieb die Notenbank indes schuldig. In jedem Fall plant die EZB frische langfristige Mittel an die Banken auszuleihen, in der Hoffnung die Konjunktur dadurch anzukurbeln.

Gute Nachrichten waren zuletzt aus China zu ...

