Die gestiegene Hoffnung auf einen geordneten Brexit hat den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch beflügelt. Der Leitindex Dax hatte die Marke von 12 000 Punkten bereits zu Handelsbeginn locker hinter sich gelassen und stand am Mittag 1,19 Prozent im Plus bei 12 053,04 Punkten. Aktuell bewegt sich das Börsenbarometer wieder auf dem Niveau von Anfang August.

Zudem testet der Dax derzeit die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt. Auch insgesamt stünden aus charttechnischer Sicht die Chancen nach wie vor gut, dass der Leitindex nun nachhaltig einen Richtungswechsel zurück nach oben vollzieht, schrieb Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar. Zwar befinde sich diese Bewegung noch im Frühstadium und sei entsprechend unsicher, doch positive Zeichen für eine Erholung kämen gleich von mehreren Zeitebenen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 1,05 Prozent auf 25 827,47 Punkte. In Europa ging es für den EuroStoxx 50 ähnlich deutlich nach oben.

Die Anleger blickten weiter vor allem nach London: Die Gegner eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) hatten Premierminister Boris Johnson eine schwere Niederlage zugefügt. 328 Abgeordnete stimmten am Dienstagabend für einen Beschluss, der den Weg für ein Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit ebnet - 301 waren dagegen. Bereits an diesem Mittwoch soll der Entwurf durchs Unterhaus gepeitscht werden.

Johnson will bei einer weiteren Niederlage eine Neuwahl beantragen. Dafür braucht der Premierminister aber eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus. Die Opposition will sich darauf erst einlassen, wenn sie das Gesetz gegen den ungeregelten EU-Austritt durchgebracht hat.

"Damit stehen die Zeichen auf eine weitere Verschiebung", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "An der Börse kommen diese Nachrichten gut an. Ein harter No-Deal-Brexit hat mit der Zeit zwar etwas von seinem Schrecken verloren, bleibt aber das Albtraum-Szenario der Börsianer."

Die Anleger reagierten auch positiv darauf, dass die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam nach monatelangen Protesten den Entwurf für das umstrittene Gesetz für Auslieferungen nach China zurückziehen will. Der Hongkonger Hang-Seng-Index war daraufhin deutlich in die Höhe geschnellt, nachdem er im August stark unter den Demonstrationen gelitten hatte.

In diesem positiven Umfeld gab es im Dax fast nur Gewinner. Zu den Favoriten zählten hierzulande und auch europaweit Bankenwerte und Aktien aus der Automobilbranche . Sie profitierten besonders von der Aussicht auf einen geregelten Brexit.

Den ersten Platz im Dax hatten die Anteilsscheine von Wirecard inne, die ein Plus von knapp 4 Prozent schafften. Der Zahlungsabwickler erweiterte den jüngsten Reigen an Kooperationsmeldungen um die japanische Mizuho Bank. Zudem gab es von Analystenseite einigen Auftrieb.

Im MDax zogen die Aktien von Delivery Hero um gut 3 Prozent an. Der Essenslieferant wird wegen steigender Bestellungen und neuer Kunden etwas zuversichtlicher für den Umsatz im Gesamtjahr.

Die Anteilsscheine von Isra Vision hatten im Nebenwerte-Index SDax die Nase vorn und schnellten um 8,6 Prozent in die Höhe. Das Geschäft des Spezialmaschinenbauers sei während des gesamten Zyklus extrem robust, schrieb der Analyst Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies./la/mis

