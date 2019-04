Es ist schwierig, eine Branche zu finden, die ein derart solides Wachstumspotenzial bietet wie die legale Cannabisindustrie. Laut der Cowen Group, den wohl größten Cannabis-Fans an der Wall Street, sind die weltweiten Umsätze auf dem besten Weg, bis 2030 75 Mrd. US-Dollar zu erreichen. Da diese Einnahmen irgendwo anfallen müssen, sind die Pot-Aktien in letzter Zeit sprunghaft gestiegen. Aber das schnelle Wachstum fördert auch die Konsolidierung in einer Branche, die derzeit überfüllt ist (zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...