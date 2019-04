Die Kraft der Schwarmintelligenz wird gerade in der Berufswelt immer wieder überschätzt. Aus der Weisheit der vielen wird häufig die Dummheit von allen. Denn: Wer in der Gruppe arbeitet, denkt oft schlechter als gedacht.

Vorbei sind die Zeiten der Einzelkämpfer. Wer heute etwas bewegen will, muss ein Teamplayer sein. Die Kraft der Schwarmintelligenz macht aus einer Gruppe mehr als die Summe ihrer Teile, indem sich ihre Mitglieder zu guten Ideen oder erfolgreichen Projekten inspirieren. Doch Vorsicht: Denn tatsächlich neigen Menschen in Gruppen oft dazu, schlechter zu denken, als sie es alleine täten. So wird aus der Weisheit der vielen die Dummheit von allen.

Gruppen haben einen großen Nachteil: Man muss mit anderen Menschen zusammenarbeiten - und nicht jeder kommt damit klar. Mitunter reicht sogar schon die Anwesenheit von Kollegen, um selbst schlechter zu denken. So zeigt sich, dass das persönliche Intelligenzlevel fällt, wenn man sich schon in einer kleinen Gruppe von fünf Personen befindet - und zwar um über 15 IQ-Punkte. Gleichzeitig stellt sich heraus: Die Hirnregionen für konzentriertes Problemlösen ...

