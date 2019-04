* Idealtypisches Szenario für Gold* "Wall of worry" voll intakt* Platin beendet Bodenformation mit einem Kaufsignal* Meine Top-Minenaktien zeigen sich stark* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Überflüssige Beauftragte eines Bundeslandes

Liebe Leser,



in den vergangenen Monaten kam es zu einer regelrechten Flut von starken und vor allem auch langfristigen Kaufsignalen für Gold. Einige davon habe ich auch hier in meinem Marktkommentar besprochen, während das vollständige Bild natürlich den Lesern meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren vorbehalten bleiben muss.



Kurzfristig befindet sich der Goldpreis in einer Konsolidierungsphase, nachdem er von Mitte August 2018 bis Mitte Februar dieses Jahres um 15% gestiegen war. Idealerweise sollte diese Konsolidierung in Form einer bullishen Chartformation stattfinden und etwa bis Mitte Mai anhalten. In diesem idealtypischen Szenario wäre also noch etwas Zeit, bevor die nächste große Aufwärtswelle beginnt.

