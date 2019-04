Zentralbankchefs halten sich mit Aussagen zu anderen Notenbanken zurück - das ist eine Art Ehrenkodex. Mario Draghi hat jetzt eine Ausnahme gemacht.

EZB-Präsident Mario Draghi macht sich Sorgen um die Unabhängigkeit der US-amerikanischen Notenbank (Fed). Sollte diese abhanden kommen, könne das Vertrauen in die Geldpolitik untergraben werden, warnte er am Samstag auf dem Frühjahrstreffen von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington.

Er sei sicherlich besorgt um die Zentralbank-Unabhängigkeit in anderen Ländern. "Insbesondere in der wichtigsten Jurisdiktion der Welt", sagte der EZB-Chef. Eine ähnliche Bedrohung für die Geldpolitik in der Euro-Zone sehe er hingegen nicht.

Trump hat Vertraute für die Fed nominiert

US-Präsident Donald Trump hat die Zinspolitik der Federal Reserve zuletzt immer wieder massiv kritisiert und erst unlängst zwei Vertraute und Weggefährten für das Führungsgremium der Notenbank nominiert. Nicht nur in den USA, auch in Ländern wie der Türkei oder Indien ...

