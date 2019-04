Unterföhring (ots) -



14. April 2019. Dwayne, bitte rette mich! Im actionreichen Kino-Revival der Kultserie "Baywatch" (1989-2001) ist kein Geringerer als das charmante Muskelpaket "The Rock" Johnson der Chef-Bademeister. An seiner Seite paddelt der ebenfalls perfekt trainierte Zac Efron, der sich gleich in seine hübsche Lifeguard-Kollegin Alexandra Daddario vergucken darf. Gemeinsam müssen sich die vielbeschäftigten Adrenalin-Junkies neben den Badegästen auch noch um einen Drogenring kümmern. Schön für alle Fans: Es gibt ein Wiedersehen sowohl mit Pamela Anderson als auch David "The Hoff" Hasselhoff in Nebenrollen ... ProSieben zeigt "Baywatch" am Karfreitag, 19. April 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Baywatch" (OT: "Baywatch") Am Karfreitag, 19. April 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2017 Genre: Actionkomödie Regie: Seth Gordon



