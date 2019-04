BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, hat der Bundesregierung ein verheerendes Zeugnis ausgestellt und stellt besonders das Festhalten der großen Koalition an der Schwarzen Null infrage. "Nach zehn Jahren Aufschwung stehen der deutschen Wirtschaft unruhigere Zeiten bevor. Die Bundesregierung muss endlich raus der Komfortzone", forderte der BDI-Präsident in der Bild am Sonntag.

Konkret kritisierte Kempf den Mangel an Investitionen und das Festhalten an der Schuldenbremse. Diese sei wesentlich strenger, als die EU-Regeln es vorgeben. "Wir sollten darüber diskutieren, ob größere Spielräume für Investitionen sinnvoll sind. Wir müssen die Risiken eines Wirtschaftsabschwungs bekämpfen, bevor er da ist", sagte Kempf.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2019 05:27 ET (09:27 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.