Die Sozialdemokraten behaupten, Familien "stärken" zu wollen. Wie man das wirklich tun kann, zeigt der Blick nach Neuseeland oder Kanada. Dort zahlen gering verdienende Eltern kaum Steuern.

Die Regierenden taten in dieser Woche besonders ausgiebig, was sie am liebsten tun: Sozialminister Hubertus Heil und Familienministerin Giffey lobten sich selbst. Der Anlass: das "Starke-Familien-Gesetz".

Der vermutlich in den Führungsstäben der Ministerien oder im Willy-Brandt-Haus ersonnene Verkaufsname des Gesetzes soll wohl vor allem verschleiern, wie schlecht der deutsche Sozialstaat es mit den meisten Familien meint. Jene Familien nämlich, in denen Mütter und/oder Väter einer Erwerbsarbeit nachgehen und die von ihrem Einkommen einen im weltweiten Vergleich überdurchschnittlich hohen Anteil als Steuern und Abgaben zahlen müssen. Sie werden vom deutschen Staat unterm Strich finanziell nicht gestärkt, sondern geschwächt. Das gilt auch für einkommensschwache Familien - zumindest sofern ein Elternteil oder beide erwerbstätig sind.

Wenn Heil und Giffey tatsächlich Kinder und Eltern stärken und sie vor allem zu einem selbstständigen Leben in Würde ermuntern wollten, könnten sie sich an Neuseeland oder Kanada orientieren. Die OECD liefert dazu einfach zugängliche Informationen, nämlich den sogenannten "Steuerkeil" (tax wedge) als Maß für den Zugriff des Staates auf Löhne und Gehälter. Das ist die Summe der Einkommenssteuer und der Sozialabgaben (inklusive des Arbeitgeberanteils) minus erhaltene Sozialtransfers, ausgedrückt als Anteil der Gesamtausgaben des Arbeitgebers für den Arbeitnehmer.

