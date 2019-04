Im Tarifstreit mit dem Bodenpersonal hat der Flughafen Hamburg die Gewerkschaft Verdi vor einem unangekündigten Warnstreik vor Ostern gewarnt. Davon wären vor allem Urlauber betroffen, sagte Flughafensprecherin Katja Bromm am Sonntag. "Familien mit Kindern, aber auch ältere Menschen, die zu Ostern ihre Verwandten besuchen möchten, kommen zum Flughafen und finden sich dort inmitten von Menschenmassen in größter Unsicherheit wieder", sagte Bromm. Auch Familien, die aus den Ferien zurückkehrten, wären betroffen. Bromm zufolge werden im Osterreiseverkehr täglich rund 50 000 Passagiere am Flughafen erwartet.

Neue Warnstreiks drohen, weil die Verdi-Mitglieder einen bereits mit dem Airport erzielten Tarifabschluss für die rund 950 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste in der vergangenen Woche abgelehnt und Nachforderungen gestellt hatten. Am Freitag hatte der Flughafen Nachverhandlungen eine Absage erteilt. "Mit dem Widerruf der Tarifeinigung ist Verdi zu weit gegangen", meinte Christian Noack, Geschäftsführer der Flughafen-Tochtergesellschaft HAM Ground Handling GmbH.

Schon während der sechs Verhandlungsrunden waren die Beschäftigten im Februar und März mehrfach in den Warnstreik getreten. Solche Warnstreiks hätten für den Flughafen immer die gleichen Auswirkungen, sagte Bromm: "Es kommt zu Verspätungen und Flugausfällen. Für die Passagiere jedoch macht es einen Unterschied: Sie trifft es am härtesten, wenn die Gewerkschaft unangekündigt streikt." In diesem Fall hätten die Fluggesellschaften nicht ausreichend Zeit, um die Reisenden über Flugstreichungen zu informieren.

Bromm warf Verdi vor, auf Kosten der Reisenden zu taktieren. "Erst der überraschende Widerruf der lang erwarteten Tarifeinigung, jetzt Streiks kurz vor Ostern: Es wird deutlich, dass Verdi an einem maximalen Medieninteresse interessiert ist und nicht an einer inhaltlichen Lösung." Flugreisenden empfahl sie, sich in der kommenden Woche fortlaufend über den Status ihres gebuchten Fluges zu informieren und gegebenenfalls Kontakt mit der Airline aufzunehmen./fi/DP/he

AXC0053 2019-04-14/16:00