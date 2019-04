IOC-Präsident Thomas Bach hat einer generellen Lockerung der Werberichtlinien bei Olympischen Spielen nach deutschem Vorbild eine Absage erteilt. "Es gibt keine Lösung, die für alle passt", sagte der 65-Jährige am Sonntag beim Athletenforum in Lausanne und verwies auf die unterschiedlichen rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern, die eine weltweit gültige Regelung nicht möglich machten. Bach forderte die Sportler auf: "Gehen Sie auf Ihre Nationalen Olympischen Komitees zu und schließen Sie mit ihnen bindende Vereinbarungen ab! Achten Sie dabei auf eine Balance von Geben und Nehmen." Die Regel 40 der Olympischen Charta schränkt die Werbemöglichkeiten für Sportler ein.

Der Deutsche Olympische Sportbund und das IOC hatten sich Anfang März dem Bundeskartellamt gegenüber zu einer Öffnung der bisherigen Werbebeschränkungen verpflichtet. Dadurch haben deutsche Athleten mehr Handlungsspielraum bei der Vermarktung ihrer Person während der Spiele. Dies betrifft laut Bundeskartellamt unter anderem die Nutzung bestimmter "olympischer" Begriffe, die Aktivitäten auf Social Media oder die Verwendung von Wettkampfbildern./bei/DP/he

