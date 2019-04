Frankfurt/Neu-Isenburg (ots) -



Kinder haben einen unbändigen Bewegungsdrang. Doch was, wenn ein Kind andauernd müde und erschöpft ist? Wenn es Mühe hat zu rennen oder Treppen zu steigen? Schnell ist klar, dass etwas nicht stimmt. Aber was? Diese Symptome kommen bei vielen Muskelerkrankungen vor. Für den Arzt ergeben sich keine eindeutigen Anhaltspunkte. Bei Kindern und Jugendlichen, die an der späten Verlaufsform der seltenen Speicherkrankheit Morbus Pompe leiden, treten die ersten Symptome im Schnitt mit 4,9 Jahren auf. Die richtige Diagnose wird aber erst im Alter von 6,4 Jahren gestellt - 1,5 Jahre später. So das Ergebnis einer aktuellen Umfrage von Sanofi Genzyme unter Patienten mit Morbus Pompe (siehe Abbildung)[1]. In dieser Zeit schreiten Muskelschwäche und Muskelschwund langsam, aber stetig voran. Dabei ist eine frühe Diagnose wichtig, denn Morbus Pompe ist behandelbar.



Am Internationalen Morbus Pompe Tag am 15. April 2019 informieren Patientenorganisationen deshalb weltweit über diese seltene Krankheit - mit dem Ziel, Betroffene zu unterstützen und dazu beizutragen, dass ihnen geholfen werden kann.



Bei Verdacht auf Morbus Pompe testen



Eine Blutuntersuchung kann bei Morbus Pompe weitere wichtige Anhaltspunkte liefern. Denn beinahe alle Patienten mit Morbus Pompe weisen auffällige Blutwerte, unter anderem anhaltend erhöhte CK-Werte auf. Das Enzym Creatinkinase (oder kurz CK) kommt vor allem in den Muskelzellen vor. Bei einer Schädigung der Muskulatur gelangt das Enzym ins Blut, so dass dort eine erhöhte CK-Aktivität gemessen wird. Kommt dann noch eine Muskelschwäche im Becken- und Schultergürtel hinzu, sollte gezielt auf Morbus Pompe getestet werden. Dazu ist ein Trockenbluttest verfügbar, der eine zuverlässige Diagnose aus nur wenigen Tropfen Blut ermöglicht.



Morbus Pompe: Enzymmangel als Ursache



Morbus Pompe gehört zu den sogenannten lysosomalen Speicherkrankheiten. Die Patienten können aufgrund eines Gendefektes das Enzym saure alpha-Glukosidase nicht in ausreichender Menge herstellen. Normalerweise baut dieses Enzym Glykogen (die langkettige Speicherform des Zuckermoleküls Glukose) zu Glukose ab. Durch den Enzymmangel sammelt sich der Speicherstoff Glykogen in den Muskelzellen an. Unbehandelt gehen die Muskelzellen im Laufe der Erkrankung nach und nach zugrunde; daher nehmen Muskelmasse und Muskelkraft kontinuierlich ab.



Zukunftsgerichtete Aussagen:



