DAX-Ausblick vor Ostern: Faule Eier oder Sonnenschein?

Mit eine Punktlandung auf der 12.000 hat der DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) in dieser Woche per Saldo keine Veränderung gezeigt. Er pendelte damit auf einem recht hohen Niveau seitlich um die 12.000 und hat damit eine typische Konsolidierungswoche vollzogen. Das Chartbild aus der Vorwochenanalyse hatte das Niveau umrissen und für eine Verschnaufpause vorgeschlagen:

Kein Wunder, wenn hier einige Marktteilnehmer auf die Korrektur dieser Bewegung warten. Doch mittelfristig ist der Aufwärtstrend mehr als nur "intakt".

Weit entfernten wir uns davon nicht. Die Konsolidierung wurde gleich am Montag eingeleitet und fand mit 11.850 Punkten am Dienstag bereits ihren Abschluss. Interessanterweise hatte hier die Kraft jeweils nur bis zur GAP-Kante des Vortages ausgereicht, wie ich auf Facebook mit diesem Chart zur Wochenmitte verdeutlichte:

Ab diesem Punkte kamen dann erneut Käufer in den Markt und rollten quasi das Feld von unten neu auf. Nicht von ungefähr, denn dort verlief der Aufwärtstrend der Vorwochen.

Die Bullen markierten dann bis zum Wochenausklang mit 12.031 Punkten fast punktgenau das Wochenhoch auf Höhe der Vorwochenhochs. Diese so ersichtlichen Wochenbegrenzungen lassen sich damit recht klar optisch darstellen:

Eine Performance fand somit nicht statt, aber eine ausreichende Konsolidierung. Ebenso übrigens im Dow Jones, der am Freitag nach dem Verbrauchervertrauen sein GAP auf der Unterseite nicht schloss und sich zum Wochenausklang ebenso an der Oberseite des Charts orientierte. Entsprechende Trading-Signale in Trendrichtung waren dabei gewinnbringender als eine Spekulation gegen das Momentum:

Sieht man diese im mittelfristigen Chartbild ebenso?

Über das ganz große Bild im Tageschart müssen wir nicht streiten oder unterschiedlicher Ansicht sein. Hier wurde der Abwärtstrend schon länger gebrochen und dieser Bruch mit einem Pullback auf die Linie entsprechend bestätigt:

