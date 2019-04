"Die Welt" zu Analogie Greta-Jesus:

"Die gegenwärtigen Freitagsdemonstrationen erinnern den Berliner Bischof Koch "ein wenig an die biblische Szene vom Einzug in Jerusalem". Es hat fast etwas Blasphemisches, Greta Thunberg in einem Atemzug mit dem Erlöser zu nennen, der bekanntlich bald nach dem Einzug in die Stadt hingerichtet wurde. Da ist das Maß verloren gegangen. Die junge Schwedin ist zwar stur, aber durch ihre Asperger-Erkrankung weitgehend frei von Empathie. Wer sie zu einer irdischen Heilsfigur erklärt, heischt billigen Beifall. Und ist ein armer Mann. Die Welt zu verbessern, dazu braucht es viel Elan, Überzeugung und auch Idealismus. Ein religiöses Geschehen ist es aber nicht. Wann lernen die christlichen Kirchen endlich, sich auf ihr Terrain zu beschränken?"/al/DP/he

