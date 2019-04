"Mannheimer Morgen" zu Impfpflicht:

"Es muss jedenfalls zu denken geben, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO die mangelnde Impfbereitschaft in westlichen Wohlstandländern als eine der größten globalen Bedrohungen, vergleichbar mit dem Ebola-Erreger oder antibiotikaresistenten Keimen, eingestuft hat. So betrachtet wäre selbst eine Impfpflicht für Kita-Kinder lückenhaft, denn Ansteckungsgefahr droht zum Beispiel auch auf öffentlichen Spielplätzen./al/DP/he

AXC0008 2019-04-15/05:35