"Nürnberger Nachrichten" zu Diesel:

"Der irritierende Umgang der Hersteller mit den Vorgängen in ihren Unternehmen taugt zum Skandal im Skandal. Statt gleich zu Beginn selbstkritisch in sich zu gehen und danach alles Unappetitliche von sich aus auf den Tisch zu legen, ziehen es die deutschen Autobauer offenkundig weiterhin vor, am liebsten alles auszusitzen und nur einzuräumen, was sich nun wirklich nicht mehr leugnen lässt. Das zerstört aber nur immer weiteres Vertrauen und lässt die Branche nie aus den Negativ-Schlagzeilen kommen. Es hat beinahe masochistische Züge./al/DP/he

AXC0009 2019-04-15/05:35