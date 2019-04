Der branchenerfahrene Manager und ehemalige CEO der Citigroup Asia wird das weitere Wachstum des Unternehmens in Europa, Nahost, Lateinamerika und dem Asien-Pazifik-Raum vorantreiben

State Street Corporation (State Street), NYSE: STT hat heute die Ernennung von Francisco Aristeguieta zum Chief Executive Officer für sein internationales Geschäft bekannt gegeben. Aristeguieta wird seine Tätigkeit für das Unternehmen im Juli aufnehmen und Ron O'Hanley, Präsident und CEO bei State Street, unterstellt sein. Außerdem wird er als Mitglied in die Betriebsleitung des Unternehmens aufgenommen, seinem höchsten Gremium für Strategieentwicklung.

Bisher war der 53-jährige Aristeguieta bei der Citigroup tätig, wo er zuletzt als CEO für das Asiengeschäfts zuständig war. Dort trug er für 60.000 Mitarbeiter sowie ein Drittel des Unternehmensertrags Verantwortung. Vor dieser Position war er Leiter der Citigroup-Geschäfte in Lateinamerika, leitete die Transaction Services Group in Lateinamerika, die Wertpapierdienstleistungen, Handel- und Cash-Management umfasste, und war Vice Chairman der Banco de Chile. Zu seinen zahlreichen Aufsichtsratmandaten bei Non-Profit-Organisationen und Industriekonzernen gehören The Asia Society, Junior Achievement Americas und die Amerikanischen Handelskammern von Lateinamerika.

"Wir freuen uns, Francisco bei State Street willkommen zu heißen", so Ron O'Hanley. "Seine langjährige Erfahrung und bewährten Führungsqualitäten werden unsere Strategie- und Wachstumsziele für unsere Kunden und Aktionäre vorantreiben und unsere bereits starken lokalen Managementteams außerhalb der USA ergänzen. Diese personelle Verstärkung unseres Führungsteams unterstützt auch unser Ziel, State Street zu einer flexibleren und effektiveren Organisation für unsere Kunden zu machen."

State Street ist besonders in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten stark präsent und betreut Vermögensverwalter, Vermögensbesitzer, offizielle Institutionen, Zentralbanken, Versicherungsgesellschaften und Finanzintermediäre. Heute erzielt das Unternehmen mehr als 40 Prozent seines Umsatzes außerhalb der USA und stellt mit rund 25.000 Mitarbeitern Lösungen für Kunden in 28 Ländern und mehr als 100 Märkten bereit. Die Nachfrage der Kunden nach globalem Support ist vor allem auf die rasche Entwicklung der Altersvorsorge, das Wachstum kollektiver Anlageinstrumente sowie günstige demografische Trends zurückzuführen.

Zunächst von Hongkong aus wird Aristeguieta für alle Geschäftsaktivitäten von State Street außerhalb der USA verantwortlich sein. Dazu gehören Strategieentwicklung, Kundenengagement, Talententwicklung, Erschließung von Wachstumschancen, Steigerung des Marktanteils sowie die Vertiefung der Beziehungen zu lokalen Regierungen und Aufsichtsbehörden. Er wird eng mit der globalen Geschäftsleitung von State Street zusammenarbeiten, um seinen Kunden auf der ganzen Welt Lösungen, Expertise und Analysen zu liefern.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle bei State Street, einem Branchenführer und Unternehmen, das ich bewundere", erklärt Francisco Aristeguieta. "Angesichts der Größe und globalen Präsenz von State Street sowie seiner Innovationskraft und Talente bin ich davon überzeugt, dass große Chancen vor uns liegen. Ich freue mich darauf, auf diesen Vorteilen aufzubauen und die internationale Reichweite des Unternehmens, den Umsatz und den Beitrag zum Geschäftsergebnis weiter auszubauen."

Über die State Street Corporation

Die State Street Corporation (NYSE:STT) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Anleger. Die Angebotspalette umfasst neben Investment-Dienstleistungen, Investment-Management und Investment-Recherchen auch Dienstleistungen für den Wertpapierhandel. Mit einem Vermögen unter Verwahrung von 31,62 Billionen US-Dollar und einem Vermögen unter Verwaltung von 2,51 Billionen US-Dollar* (Stand: 31. Dezember 2018) ist State Street in mehr als 100 geografischen Märkten weltweit tätig, darunter in den USA, Kanada, Europa, dem Nahen Osten und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von State Street unter www.statestreet.com.

*Diese Angabe gilt zum Stand von 31. Dezember 2018 und umfasst Vermögenswerte von rund 32,44 Milliarden US-Dollar hinsichtlich der SPDR-Produkte, für die State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) lediglich als Marketing-Vertreter agiert. SSGA FD und State Street Global Advisors sind verbundene Unternehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu Rollen, Verantwortlichkeiten und Potenzial des kürzlich ernannten Chief Executive Officer von State Street für sein internationales Geschäft sowie die Treiber und Wachstumsperspektiven dieses Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht in allen Fällen, durch bestimmte Ausdrücke wie "werden", "erwarten", "glauben", "anstreben", "priorisieren", "planen", "vermuten", "beabsichtigen", "schätzen", "versuchen", "können", "tendieren", "als Ziel setzen" oder ähnliche Aussagen oder Variationen dieser Begriffe gekennzeichnet. Diese Aussagen stellen keine Garantien für die zukünftige Performance dar, sind als unsicher zu bewerten und basieren auf aktuellen Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen erheblich von diesen Aussagen abweichen. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass unsere Erwartungen oder Überzeugungen zu einem späteren Zeitpunkt als dem Datum der erstmaligen Veröffentlichung dieser Pressemitteilung diesen Aussagen entsprechen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind in unserem Annual Report 2018 auf Formblatt 10-K sowie in den nachfolgend bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt. Wir empfehlen den Anlegern, diese Unterlagen, insbesondere die Abschnitte zu Risikofaktoren, zu lesen, um zusätzliche Informationen in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen vor einer Investitionsentscheidung zu erhalten. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um nach dem Veröffentlichungsdatum eintretende Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen.

