Medienmitteilung Zur Rose-Gruppe nominiert drei neue Verwaltungsräte Die Zur Rose-Gruppe nominiert Tobias Hartmann, Dr. Christian Mielsch und Florian Seubert als neue Mitglieder des Verwaltungsrats und schlägt sie der Generalversammlung vom 23. Mai 2019 zur Wahl vor. Die Nomination hat zum Ziel, das oberste Gremium der Gesellschaft mit ausgewiesener Expertise bezüglich Technologie, Handel und Finanzen weiter zu stärken. Im Zuge der Positionierung der Zur Rose-Gruppe als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform und der damit einhergehenden Fortentwicklung als e-commerce-orientiertes Unternehmen hat sich der Verwaltungsrat entschieden, der Generalversammlung eine Erhöhung des Verwaltungsrats von sechs auf sieben Personen vorzuschlagen. Aus Sicht des Verwaltungsrats ergänzen die drei Kandidaten das Gremium in idealer Weise. Wie bereits kommuniziert, werden Dr. Heinz O. Baumgartner und Vanessa Frey aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Tobias Hartmann, Vorstandsvorsitzender der Scout24 AG, verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte internationale Managementerfahrung in Markteinführung, Entwicklung und Wachstum von Geschäften im Bereich Consumer-Produkte und (E-Commerce-) Plattform-Lösungen. Er arbeitete sowohl für private als auch börsennotierte Unternehmen in Europa und den USA. Dr. Christian Mielsch, Vorstandsmitglied und CFO der REWE Group, ist nach aufeinander aufbauenden Finanzverantwortungen in international tätigen Unternehmensgruppen, vor REWE u.a. beim Metro-Konzern, ein ausgewiesener Experte insbesondere in M&A sowie Handels-Finanzen und Controlling. Florian Seubert verfügt als Mitgründer des E-Commerce-Unternehmens zooplus AG über eine breite unternehmerische Erfahrung. Er gilt als Experte im E-Commerce-Umfeld und in seiner heutigen Funktion als selbständiger professioneller Investor und Beteiligungsmanager. Prof. Stefan Feuerstein, Verwaltungsratspräsident der Zur Rose-Gruppe, freut sich: «Mit Tobias Hartmann, Dr. Christian Mielsch und Florian Seubert konnten wir drei hochkarätige Wirtschaftsvertreter für eine Kandidatur in den Verwaltungsrat der Zur Rose-Gruppe gewinnen, die mit breitem Fachwissen und langjähriger Erfahrung in Führungsfunktionen mit zum Erfolg des Unternehmens beitragen werden.» Kontakt für Analysten und Investoren Marcel Ziwica, Chief Financial Officer E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 17. April 2019 Q1/2019 Trading Update 23. Mai 2019 Ordentliche Generalversammlung 21. August 2019 Halbjahresergebnis 2019 23. Oktober 2019 Q3/2019 Trading Update Curriculum Vitae Tobias Hartmann (46, Deutscher) ist seit November 2018 Vorstandsvorsitzender der Scout24 AG, München. Vor seiner Tätigkeit bei Scout24 war er Vorstandsmitglied und President US der HelloFresh SE, Berlin und New York, dem weltweit führenden Anbieter für Kochboxen. Zuvor war er President der in den USA ansässigen Radial Inc., einem Anbieter für Omni-Channel E-Commerce und Zahlungsabwicklungs-Lösungen, die ehemals Teil der eBay Inc. war. Darüber hinaus war er in der Geschäftsleitung bei der Loyalty Partner GmbH tätig, um «Payback» als führendes Kundenbindungsprogramm zu etablieren. Tobias Hartmann hat einen Bachelor of Arts (BA) in Volkswirtschaft der Clark University, Worcester (Massachussetts), USA, sowie einen Master of Business Administration (MBA). Dr. Christian Mielsch (56, Deutscher) ist seit 2012 Vorstandsmitglied und CFO der REWE Group, Köln. Zuvor war er in verschiedenen Führungsfunktionen im Metro-Konzern tätig, unter anderem als CFO von Metro Cash&Carry International sowie zuletzt als COO Metro Cash&Carry Central East Europe. 1997 begann er als Bereichsleiter Controlling Metro Cash&Carry International seine Karriere bei dem Düsseldorfer Handelsunternehmen. Zuvor war er für die Bertelsmann AG, München, und für McKinsey&Comp, Düsseldorf, in leitenden Funktionen tätig. Christian Mielsch studierte Physik und Betriebswirtschaft in Dortmund und Hagen und promovierte zum Dr. rer. nat. Florian Seubert (45, Deutscher) war von 1999 bis 2013 Mitgründer und Finanzvorstand der zooplus AG, München, die sich während seiner Amtszeit vom Start-Up zum SDAX-börsennotierten europäischen Marktführer mit heute über EUR 1.6 Mrd. Umsatz und aktiver Präsenz in mehr als 20 Ländermärkten entwickelte. Vor seiner Zeit als Unternehmer war Florian Seubert für JPMorgan in London und New York im Bereich Securities tätig. Florian Seubert hat einen Masterabschluss (MA Oxon) in Philosophie, Politik und Wirtschaft der Oxford University, Grossbritannien, und ist seit 2013 Partner und Privatinvestor bei Maxburg Capital Partners, München. Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1'207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18).