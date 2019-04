Kursgewinn 9 % bei 8,8 Mrd. $ Umsatz und Netflix verlor 5 %. Zusammen mit den anderen Streamingadressen wie Apple und auch Google und demnächst Facebook etc. kämpfen demnächst alle großen Amerikaner um rund 1,5 Mrd. zahlende Abonnenten inkllusive Überschneidungen. Nur Netflix ist ursprünglich eine schwedische Gründung. Alle anderen schauen zu. Mitspielen? Der Wettbewerb wird härter, die Investitionen werden größer und die Marge in diesem Geschäft kann deshalb nicht steigen. Also ist es besser, zunächst einmal zuzuschauen.



