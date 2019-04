The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A26ZB5 1.GROUP BNK 19/29 MTN 10 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0467182413 HEATHR.FUND. 19/26 MTN BD01 BON CHF N

CA XFRA CH0471297918 PFB.SCHW.HYP 19/24 BD01 BON CHF N

CA XFRA CH0471297926 PFB.SCHW.HYP 19/30 BD01 BON CHF N

CA XFRA DE000LB118C1 LBBW STUFENZINS 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000MHB22J8 MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1823 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0200002048 ADIF-ALTA VE. 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA US74460DAD12 PUBLIC STOR. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1972559352 LG CHEM 19/23 144A BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1978205869 BK CHINA(LU) 19/22 FLRMTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1979297238 BOC (FFM) 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1979516488 BK CHINA(HK) 19/29 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1983289791 AFRICA FIN.19/26 MTN REGS BD01 BON USD N

CA RSR1 XFRA CA68828L1004 OSINO RESOURCES CORP. ON EQ00 EQU EUR N

CA ZS3A XFRA CA80918M2031 SCORPIO GOLD EQ00 EQU EUR N

CA 83S2 XFRA GB00BGBN7C04 SSP GROUP LS-,01085 EQ00 EQU EUR N

CA AD5A XFRA NO0010843998 ADEVINTA ASA CL.A NK1 EQ01 EQU EUR N

CA AD5B XFRA NO0010844038 ADEVINTA ASA CL.B NK1 EQ01 EQU EUR N

CA 3UA XFRA SE0012323715 KARNOV GROUP AB EQ01 EQU EUR N

CA 1JJA XFRA SE0012454072 AVANZA BK HLDG AB SK 0,50 EQ01 EQU EUR N

CA R3X XFRA US7616403090 REXAHN PHARMAC. DL -,0001 EQ01 EQU EUR N