The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0200252812 AUSNET SVCS H.P.12/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1DAA40 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2010 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B507 DEKABANK DGZ IHS.S.7313 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FYG9 DEKABANK DGZ IHS.6543 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MQ5 LB.HESS.THR.CARRARA04P/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MT9 LB.HESS.THR.CARRARA04S/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW3VV2 LBBW IS.R.4967 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0U34 LB.HESS.-THR. E0512B/078 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB68C6 NORDLB PORTFOLIO2 04/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB68D4 NORDLB PORTFOLIO3 04/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB68E2 NORDLB PORTFOLIO4 04/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0124 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2011 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1213813469 COMMONW.BK AUSTR. 15/19 BD01 BON BRL N

CA XFRA DE000A2BPAG7 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6J35 HCOB FZ 4 17/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0906863211 DT.BK.LOND.MTN.13/19 BD02 BON BRL N

CA XFRA XS1035001921 FCE BANK PLC 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1219678809 MUNICIPAL.FIN.15/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA DE000HV5LWC1 UC-HVB CRELINO 19 BASF BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LWE7 UC-HVB CRELINO 19 TKA BD03 BON EUR N

CA XFRA DE000HV5LZQ4 UC-HVB CRLNFI 19 ARRB BD03 BON EUR N