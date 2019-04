FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXV5 XFRA DE000A0Q4R28 ISH.S.EU.600 A+P U.ETF A. 0.016 EUR

EXH9 XFRA DE000A0Q4R02 ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. 0.187 EUR

EXV9 XFRA DE000A0H08S0 ISH.S.EU.600 T+L U.ETF A. 0.284 EUR

EXV2 XFRA DE000A0H08R2 ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. 0.182 EUR

EXV3 XFRA DE000A0H08Q4 ISH.S.EU.600 TEC.U.ETF A. 0.122 EUR

EXH8 XFRA DE000A0H08P6 ISH.S.EU.600 RET.U.ETF A. 0.076 EUR

EXH7 XFRA DE000A0H08N1 ISH.S.E.600 P+HG U.ETF A. 0.420 EUR

EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.308 EUR

EXH6 XFRA DE000A0H08L5 IS.S.E.600 MEDIA U.ETF A. 0.014 EUR

EXH5 XFRA DE000A0H08K7 IS.S.E.600 INSUR.U.ETF A. 0.020 EUR

EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.240 EUR

EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.148 EUR

EXH2 XFRA DE000A0H08G5 IS.S.E.600 FIN.S.U.ETF A. 0.132 EUR

EXV8 XFRA DE000A0H08F7 ISH.S.EU.600 C+M U.ETF A. 0.012 EUR

EXV7 XFRA DE000A0H08E0 IS.S.EU.600 CHEM.U.ETF A. 0.414 EUR

EXV6 XFRA DE000A0F5UK5 IS.S.E.600 BA.RE.U.ETF A. 0.354 EUR

EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.096 EUR

XFRA DE000HSH4UD6 HCOB MZC 13 14/29 0.001 %

ZZRW XFRA LU0224473941 ALLIANZ STFT NACH A(EUR) 0.487 EUR

XFRA DE000HSH4YN7 HCOB IZ 1 15/27 0.001 %

1COV XFRA DE0006062144 COVESTRO AG O.N. 2.400 EUR

D8V XFRA BMG2519Y1084 CREDICORP LTD DL 5 5.370 EUR

YST XFRA AU000000TPM6 TPG TELECOM LTD 0.013 EUR

AL3 XFRA US0113111076 ALAMO GRP INC. DL-,10 0.106 EUR

WI8 XFRA IT0005090300 INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. 0.211 EUR

SOV XFRA US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 0.884 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.021 EUR

29O XFRA IT0001046553 CARRARO S.P.A. EO 0,52 0.130 EUR

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL 0.072 EUR