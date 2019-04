FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.04.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.04.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

VVUD XFRA US92852T2015 VIVENDI UNSPON.ARD EO 5,5 0.496 EUR

WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.133 EUR

NMM XFRA US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.778 EUR

CC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.088 EUR

AQ8 XFRA US00508Y1029 ACUITY BRANDS INC. DL-,01 0.115 EUR

VVU XFRA FR0000127771 VIVENDI S.A. INH. EO 5,5 0.500 EUR

XFRA DE000HLB07G7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/14 0.002 %

XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.084 EUR

SN2 XFRA CH0010754924 SCHWEITER TECHS INH. SF 1 35.334 EUR

XUPA XFRA FR0013286903 GENFIT 17/22 CV 0.518 EUR