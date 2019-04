FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

T5O XFRA DE000A0KFRJ1 CYTOTOOLS O.N.

E36 XFRA CY0101162119 SEABIRD EXPLO. DL 0,01

9OI XFRA CH0111677362 ORIOR AG SF 4

FV6 XFRA CH0012829898 EMMI AG SF 10

XFRA CA80918M1041 SCORPIO GOLD

6LC1 XFRA CA54418Y2078 LORRAINE COPPER

66M XFRA SE0008216303 CLEAN MOTION AB O.N.

GWU XFRA GB0002502812 DAIRY CREST GRP LS-,25

XFRA US7616402001 REXAHN PHARMAC. DL -,0001