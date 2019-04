FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.04.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 16.04.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.04.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BIU2 XFRA BMG2116Y1057 CN EVERBRIGHT WATER HD 1

MOJB XFRA SG1U89935555 M1 LTD. O.N.

ANGA XFRA CH0110240600 ARBONIA AG NA.SF4,20

EZJ XFRA AU000000EXR1 ELIXIR PETROLEUM

AZ4N XFRA CH0008837566 ALLREAL HLDGS NAM SF 1

C7UA XFRA CH0126639464 CALIDA HLDG NA SF 0,10

0HG XFRA CH0239518779 HIAG IMMOBIL.HLDG NA.SF 1

1Z3 XFRA CH0024666528 HOCHDORF HLDG AG SF 10