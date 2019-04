Welche Themen sind am Montag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Daimler gerät in Diesel-Affäre unter Druck, ProSiebenSat.1 weist Spekulationen über einen Zusammenschluss mit dem italienischen Medienkonzern Mediaset zurück und die Bundesbank fordert eine europäische Bezahl-Alternative für den Einkauf per Smartphone...

Den vollständigen Artikel lesen ...