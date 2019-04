Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, hat den aus dem Europaparlament ausscheidenden Parlamentarier Elmar Brok als "Vordenker Europas" gewürdigt. In einem Gastbeitrag für die in Bielefeld erscheinende Tageszeitung Neue Westfälische (Montagausgabe) schreibt Juncker weiter: "Mit Elmar Brok verlässt nicht nur ein enger Freund das Europäische Parlament, sondern auch ein europäisches Urgestein." Der Bielefelder Brok, der der EVP-Fraktion im Europaparlament seit gut 39 Jahren angehört, wird mit Ablauf der aktuellen Legislaturperiode aus dem Parlament ausscheiden. Juncker sagt zum Wirken des dienstältesten Europaabgeordneten:"Seine Brückenbauer-Qualitäten haben ihn zu einem der prägenden Außenpolitiker der Europäischen Union gemacht." Den Weggang Broks bedauert Juncker. Dazu heißt es:"Elmar Broks Stimme wird im Europäischen Parlament sehr fehlen. Mit ihm verlieren Deutschland und Europa eine große Nummer auf dem internationalen Parkett." Juncker zeigt sich zugleich überzeugt: "Dass Elmar Brok mit dem Ende seines Parlamentsmandats aber die europäische Bühne verlässt, bezweifle ich. Seine Stimme werden wir weiterhin hören. Und wir werden sie weiterhin brauchen."



OTS: Neue Westfälische (Bielefeld) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/65487 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_65487.rss2



Pressekontakt: Neue Westfälische News Desk Telefon: 0521 555 271 nachrichten@neue-westfaelische.de