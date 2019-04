Die britische Investmentbank HSBC hat Pfeiffer Vacuum von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 127 auf 131 Euro angehoben. Die Aussichten für die Investitionen der Halbleiterunternehmen und Displayhersteller im laufenden Jahr hätten sich weiter verschlechtert und eine Erholung sei noch nicht in Sicht, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Gleichzeitig würden die Aktien von Pfeiffer sowie anderen Vakuumpumpenherstellern mit einem rund 50-prozentigen Aufschlag zur europäischen Investitionsgüterbranche gehandelt./gl/ag

