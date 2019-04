Für opportunistische und wachstumsorientierte Investoren ist die Legalisierung von Marihuana in Kanada das Größte seit der Erfindung des Rades. Das gibt den Investoren die Möglichkeit, ganz am Anfang in eine Branche mit einem Multi-Milliarden-Dollar-Potenzial einzusteigen. Anfang des Jahres veröffentlichten Arcview Market Research und BDS Analytics einen Bericht, in dem steht, dass im Jahr 2019, ein globales Umsatzwachstum von 38 % auf 16,9 Mrd. US-Dollar erreicht werden soll. Die Cowen Group geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...