Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rhön-Klinikum von 23,50 auf 26,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sein jüngster Besuch des wichtigen Standorts Bad Neustadt habe ihm bestätigt, dass der Klinikbetreiber weiter Fortschritte in Richtung der angepeilten nachhaltigen operativen Ergebnismarhge (Ebitda) von mindestens zehn Prozent mache, schrieb Analyst Tom Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Die dafür nötigen Inmevstitionen etwa in die Digitalisierung dürften aber kurzfristigen Gegenwind für die Gewinne bedeuten./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 17:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007042301