Trump hat einen aus dem Zusammenhang gerissenen Ausschnitt aus einer Rede von Ilhan Omar gepostet. Die Demokratin erhält seitdem mehr Morddrohungen.

Die demokratische Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus Ilhan Omar verzeichnet seit einem von Präsident Donald Trump auf Twitter verbreiteten Video mehr Morddrohungen. Trump befördere rechten Extremismus, was "Leben gefährdet", sagte sie am späten Sonntagabend. "Das muss aufhören".

Trump hatte am Freitag ein Video mit einem Schnipsel einer Rede Omars vor dem Rat für Amerikanisch-Islamische Beziehungen (CAIR) getwittert. Das Video stellte es so dar, als würde Omar den Terroranschlag vom 11. September 2001 auf das World Trade Center relativieren. "Einige Leute haben etwas gemacht", sagt sie in dem Videoschnipsel. Der Teil mit ihrer ...

