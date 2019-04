Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 83 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Industriekonzern ernte endlich die Früchte seiner Investitionen in die auf das Internet der Dinge ausgerichtete Plattform EcoStruxure, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an und traut Schneider zu, bis 2021 die bereinigte operative Ergebnismarge (Ebitda) um 1,6 Prozent zu steigern./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 02:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-04-15/08:30

ISIN: FR0000121972