Der französische Medienkonzern Vivendi hat im ersten Quartal von einem guten Musikgeschäft profitiert. Der Umsatz stieg um knapp 11 Prozent auf rund 3,5 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Paris mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus bei knapp 6 Prozent. Die weltweit größte Plattenfirma Universal Music erhöhte ihre Umsätze dank steigender Abonnentenzahlen und Streaming-Erlösen um gut 23 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.

Vivendi will ein Aktienpaket an Universal von bis zu 50 Prozent verkaufen. Der Prozess schreite planmäßig voran, hieß es. In Kürze sollen die begleitenden Banken und Berater ausgewählt werden./nas/tav/fba

ISIN FR0000127771

AXC0051 2019-04-15/08:30