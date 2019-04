Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-04-15 / 08:00 *20 Millionen CA$ Kapitalmaßnahme voraussichtlich nächste Woche vor Abschluss* *89 Milliarden US$ CBD-Markt kann der neue Goldrausch werden* In Europa, wo CBD-Öl und Produkte aus Hanf längst legal sind, wird 2020 ein Marktvolumen von 66,8 Mrd. US$ erwartet, in den USA wurde CBD-Cannabis erst Anfang 2019 legalisiert und JETZT entsteht ein 22 Mrd. US$ Markt. Doch es gibt ein Problem: Kaum ein Cannabis-Unternehmen hat das Potenzial bemerkt. So kommt es zurzeit zu enormen Lieferengpässen beim CBD. Die Extraktionsmetoden sind noch nicht marktreif. Doch das ändert sich jetzt... *StillCanna (ISIN: CA86071P1071 - CSE: STIL)* Eine der ersten "Cannabis CBD-Raffinerie-Aktien", die den Prozess der Extraktion perfektioniert haben und kaum vom Cannabispreis abhängig sind. Brisant: Im Juni wird der grüne Stoff geerntet. Am besten Sie kaufen sich davor ein. *+++ HOT NEWS 11.04.2019 +++ HOT NEWS+++* News die vermutlich den Kurs in den kommenden Tagen weiter explodieren lassen können, sind vor Tagen frisch über die Ticker gelaufen. *Am 11.4. informierte der Vorstand den Markt darüber, dass unter Leitung des Brokers Canaccord bis zum 23.4. weitere bis zu 25 Mio. CA$ - 20 Mio. fest zugesagt sowie optional 5 Mio. - eingeworben werden, zum Kurs von 1,15 CA$ pro Aktie.* *Das derzeitige Kursniveau dürfte nach der erfolgreichen Kapitalmaßnahme gut unterstützt sein, denn es bedeutet, dass die größten Kunden von Canaccord nahe dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau groß investieren. Damit steht einem weiteren Kurszuwachs nichts entgegen.* Die Meldung wurde unscheinbar in der letzten Pressemeldung [1] eingebaut, bei der es um die Rekrutierung von zwei namhaften Doktoranden, für den Anbau im Rumänien geht. Mit diesem Kapital wird die Story nun noch greifbarer. *Liebe Leserinnen und Leser,* wir stehen nach der Verabschiedung des U.S. Agriculture Improvement Act, im Dezember 2018, bekannt als "Farm Bill", vor dem Beginn einen *Multi-Milliarden-Dollar-Marktes* für CBD und andere Hanf-basierte Cannabinoide. Bitte drücken Sie nicht gleich weg, denn sonst könnten Ihnen Gewinne von bis zu *+925% *entgehen. Nehmen Sie sich jetzt bitte *nur 5 Minuten Zeit* dafür, um diesen Bericht aufmerksam zu Ende lesen. Wir garantieren Ihnen: Sie werden begeistert sein und erfahren, warum *CBD* "*das bessere Cannabis*" ist. *Der CBD-Boom wird der stärkste Trend im Cannabissektor 2019* *In den letzten 3 Monaten waren mit Aktien, die sich CBD auf die Fahnen schrieben, rasante Gewinne möglich:* · *+84% mit HEXO Corp. * Mit 1,8 Mrd. CA$ Marktkapitalisierung - arbeitet man mit dem Brauereikonzern Molson Coors an einer neuen Cannabinoiden Biermarke. · *+48% mit BlissCo Cannabis.* Das sollte erst der Anfang des Aktienbooms im heißen *CBD Sektor *sein. Grund: Es gibt kaum Aktien und viele Unternehmen sind doch *noch gar nicht börsennotiert*. Deshalb bewerten wir die *aktuelle Marktlage aus Anlegersicht als hochlukrativ*. Wenn Sie sich beeilen und rechtzeitig investieren, profitieren Sie von der jüngsten Meldung. *+++ HOT-NEWS: Liefervereinbarung in Millionenhöhe vor Abschluss +++* *StillCanna unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung über Lieferung in Höhe von 6 Mio. C$ monatlich* *Nachdem das Unternehmen die definitive Vereinbarung über den Erwerb des führenden europäischen Hanfanbauers Olimax bekannt gegeben hat, ist jetzt auch klar, welcher Kunde ab August 2019 als Erster beliefert werden soll!* Diese Meldung - Lesen Sie hier das Original [2] - wird das Anlegerinteresse bald explodieren lassen, wenn sich Anleger der Hintergründe bewusst werden. StillCanna, ist einer der führenden CBD-Produzent Europas und überhaupt erst seit wenigen Tagen an der Börse und wird schon eines der führenden nordamerikanischen Unternehmen mit Hanf aus der gerade erst übernommen Produktion der polnischen Olimax beliefern! Die verkündete verbindliche Absichtserklärung sieht vor, dass StillCanna demnach BioScience Enterprises voraussichtlich beginnend ab August 2019 mit CBD-Isolat aus der Polen Produktion beliefert. *Die Liefervereinbarung ist zunächst auf sechs Monate beschränkt und beträgt satte 6 Mio. CA$ PRO MONAT*. In beiderseitigen Einvernehmen kann diese Vereinbarung aber verlängert werden. Liefert StillCanna pünktlich und in hoher Qualität dürfte dem nichts entgegenstehen und der Rubel rollen! Das bedeutet, dass die noch junge StillCanna auf einen *Schlag einen Liefervertrag über rund 36 Mio. CA$ eintüten kann*, wenn die verbindliche Absichtserklärung fest eingetütet werden kann! *Eine komplette Neubewertung der Aktie dürfte kurz bevorstehen. Die Marktkapitalisierung beträgt nur schlappe 82 Mio. CA$ und StillCanna hat gerade erst mit den Vertriebsaktivitäten begonnen* *Immer mehr entpuppt sich die geplante Übernahme der polnischen Olimax als 6er im Lotto!* · StillCanna wird Olimax Polen für insgesamt 30 Mio. CA$ übernehmen, davon 24 Mio. eigene Aktien + 2 Mio. CA$ in bar. Damit wird Olimax 29% von CannaStill halten. Damit wird man jetzt in die glückliche Lage versetzt *riesige Mengen hochwertiger CBD-Extrakte *auf dem europäischen und globalen Markt anzubieten, bevor die Konkurrenz davon Wind bekommt. Die Kernkompetenz von Olimax liegt in der Landwirtschaft, mit über 20-jähriger Erfahrung im Hanfanbau, sowie einer ausgereiften Produktlinie und einer eigenen, von der Europäischen Union ("EU") zertifizierten Hanfsorte mit hohem *CBD-Gehalt*. *Sehr positiv*: Über 80% oder 20 Millionen Aktien, unterliegen einer *36-monatigen Sperrfrist* und sind daher für die neuen Halter *nicht vor 2021 *veräußerbar. Das *fusionierte Unternehmen* wird 2019 über eine Kapazität von 16 Millionen Gramm hochwirksames CBD verfügen, das man für den europäischen und globalen Markt produziert. - Die ersten Schätzungen vom Management, sind nur wenige Tage alt und im Markt noch völlig unbekannt. So geht man allein für Olimax von *110 Mio. CA$ Umsatz* sowie *77,8 Mio. CA$ operativem Gewinn *aus. Der Übernahmepreis war insofern ein "Schnäppchen". An der Börse wird locker das *10-fache* bezahlt. Die Annahmen für die Absatzpreise sind zudem vernünftig. Man rechnet mit rund 6 CA$ pro Gramm, bei aktuellen Einzelhandelspreisen von 20 CA$ pro Gramm. *Wir gehen davon aus*: Sobald diese Zahlen die Runde machen und bei Analysten ankommen, könnte es *massenhaft Upgrades und Kauf-Empfehlungen* hageln. StillCanna ist eine *in Anlegerzirkeln bisher völlig unentdeckte* *Perle* der Cannabis-Legalisierung und der im Dezember letzten Jahres verabschiedeten US-Agrarreform, die dieses Jahr gigantisches Wachstum bedeutet. *Der wesentliche Unterschied von THC zum CBD ist: * · *Cannabis THC* - Das macht "High" und sorgt für den Rauscheffekt. · *Cannabis CBD* - Dieses ist in *32 Ländern Europas*, dem Großteil der *EU* sowie seit Januar in den *USA* völlig legal. *Nur 6% der Weltbevölkerung will "High" sein* *100% wollen gesund leben ( Dafür braucht es CBD!* Vielleicht bleibt THC-Cannabis sogar ein Nischenmarkt? Nur *6% der Bevölkerung* möchte Cannabis als Drogen konsumieren, sofern das überhaupt jemals auf weltweiter Ebene legal wäre. Ein viel größerer und völlig offener Wachstumsmarkt entsteht bei Cannabisprodukten für *Gesundheitsanwendungen*, *Medikamenten* und bei *Konsumprodukten*, die das *CBD* (Cannabinoid) adressiert. Tatsächlich wird CBD immer mehr in der Medizin und beim Spa & Wellnessbereich sowie neuen Hautpflegecremes eingesetzt. Das *Forbes-Magazin* berichtet: "_Hanf-basiertes CBD wurde in mehreren medizinischen Studien für eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen gelobt, die von der Behandlung von Psoriasis, Neurodermitis und Ekzemen bis hin zur Minimierung von Anfällen, Stress und Schlaflosigkeit reichen_". *Pikant*: Eine wissenschaftliche Studie bescheinigte CBD-Konsumenten erhöhte sexuelle Lust. *Die Agrarreform bedeute für Sie rasend schnelle Gewinne* Diese regelt auch die Zukunft und die Legalisierung von Cannabis in den USA und diese Neuregelung hat es in sich: Hintergrund ist die Verabschiedung der fast 900 Milliarden US-Dollar betreffenden US-Agrargesetze 2019 die der Kongress Mitte Dezember verabschiedete und die am 20. Dezember von Präsident Trump unterschrieben wurden. *Das Wachstum des US-Marktes für CBD-Cannabis wird auf 22 Mrd. US$ bis 2022 geschätzt. * *StillCanna positioniert sich zuerst auf den europäischen Markt: * *Marijuana Business Daily schätzt, dass der EU-Markt 2019 rund 66,8 Mrd. US$ groß sein dürfte. 12-Mal größer* als in den USA. Heute erfahren Sie als einer der ersten Anleger vom enormen Gewinnpotenzial unseres *hoch spezialisierten CBD-Favoriten*, die wir als Start-Aktie für den riesigen neu entstehenden Markt entdeckt haben. *Ein Detail wurde übersehen - das Kursgewinne bedeuten könnte* Außerdem wurde ein *kleines wichtiges Detail* von Anlegern *übersehen*. - Bei StillCanna hat sich "DER" Nummer 1 Börsenguru Kanadas positioniert. Bei einer weiteren Cannabis-Aktie, die er vorstellte, steht heute *+1.400%* im Gewinn. Wiederholt sich bei StillCanna die Story? *StillCanna (ISIN: CA86071P1071 / CSE-Symbol: STIL)* *Stillcanna erkannte frühzeitig, dass der globale CBD-Umsätze, die THC-Verkäufe übertreffen.*

