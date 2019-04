Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ASML aus Bewertungsgründen von der "Conviction Buy List" gestrichen, aber auf "Buy" und auch das Kursziel auf 192 Euro belassen. Seit der Aufnahme in die Liste im Oktober 2017 sei die Aktie des Chipindustrie-Ausrüsters um fast 19 Prozent gestiegen und der Index FTSE World Europe dagegen um ein Prozent gesunken, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Für die langfristigen Wachstums- und Gewinnaussichten des Unternehmens bleibe er aber positiv gestimmt./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 22:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0010273215