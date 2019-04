Vor zehn Tagen gab es den ersten abrupten Dreh in der Industrieproduktion nach oben. Drei Tage später folgten die Inflationszahlen mit dem gleichen Dreh aus dem Stand und am Freitag die Exportzahlen mit plus 14, 3 %. In allen drei Fällen im gleichen Rhythmus, nämlich mehrere Monate Abwärtstrend (zwischen 3 und 9 Monaten) und nun der positive Dreh ohne Vorwarnung oder politische Entscheidungen. Diesem Muster folgen demnächst die europäischen bzw. deutschen Ergebnisse. Wie das funktioniert lasen Sie bereits in der Actien-Börse der letzten drei bis vier Wochen und in der nächsten mit der weiteren Konsequenz. Sollten Sie kein Abonnent sein, können Sie unsere Briefe auch im Einzelabruf bei unserem Partner unter www.Boersenkiosk.de erwerben.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info