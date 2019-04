Die Bilanzsaison wird unter den Analysten sehr unterschiedlich eingeordnet. Die Mehrheit aller amerikanischen Analysten setzt laut Umfrage auf deutlich niedrigere Gewinne im ersten Quartal und einen etwas positiven Ausblick für das zweite Halbjahr, ist aber völlig uneinig in der Beurteilung des laufenden Quartals. Was sich aus dieser Konstellation ergibt, wird noch in dieser Woche (mit nur vier Börsentagen) dennoch interessante Rückschlüsse erlauben. Tendenz: Je negativer die Analysten in ihren Erwartungen gestimmt sind, umso sicherer ist das Gegenteil. Wir werden nicht überrascht sein, wenn auf schlechte Berichte sehr positive Korrekturreaktionen erfolgen, weil sich der allgemeine Erwartungshorizont dreht.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info