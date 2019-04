Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni auf "Underweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Einige Autozulieferer hätten schon wieder vor einer möglichen Stagnation der Produktion in Europa im zweiten Halbjahr gewarnt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Leoni belasteten zudem operative Probleme. Leoni brauche wohl keine Kapitalerhöhung, sei aber aus dem Gröbsten noch nicht heraus./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-04-15/09:04

ISIN: DE0005408884