Wien (www.anleihencheck.de) - In den nächsten Tagen stehen zahlreiche relevante Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aus Sicht der meisten Marktteilnehmer die wichtigste Veröffentlichung dürften die Einzelhandelsdaten (Do) für März sein. Im Februar seien die Umsätze im Einzelhandel unerwartet um 0,2% p.m. gesunken, nachdem sie im Dezember regelrecht eingebrochen seien und sich im Januar kaum erholt hätten. Dies habe die Sorge vor einem Abflauen des privaten Konsums geschürt, der einen Anteil von 68% am Bruttoinlandsprodukt habe. Für März zeichne sich aber ein kräftiger Anstieg der Einzelhandelsumsätze ab. Hierauf würden neben dem starken Anstieg der PKW-Verkäufe (+5,7% p.m.) vor allem die deutlich höheren Kraftstoffpreise hindeuten (saisonbereinigt +6,4% p.m.). Die Analysten würden mit einem Anstieg im Vormonatsvergleich um 1,1% rechnen. ...

