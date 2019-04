Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Hugo Boss auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Führende Sportartikelhersteller wie Adidas, Nike und Puma profitierten dank struktureller Trends von einer gesunden Preisdynamik, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem habe sich die Verbraucherstimmung in Europa verbessert, was auch dem Modekonzern Hugo Boss und dem Online-Modehändler Zalando in die Karten spiele./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2019 / 07:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 07:55 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2019-04-15/09:15

ISIN: DE000A1PHFF7