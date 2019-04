Aktien von Rocket Internet sind am Montag vom euphorischen US-Börsendebüt von Jumia Technologies angetrieben worden. Im frühen Xetra-Handel rückten sie um 2,2 Prozent vor, nachdem die Beteiligung am Freitag in New York mit einem Kursfeuerwerk an die Börse gegangen war.

Jumia hatte am Freitag einen sensationellen Börsengang hingelegt. Verglichen mit dem Ausgabepreis von 14,50 Dollar hatte der erste Kurs für den afrikanischen Online-Händler mit 18,95 Dollar in New York schon deutlich darüber gelegen. Am Ende konnten sich die zum Zug gekommenen Anleger mit 25,46 Dollar über ein sattes Kursplus von 75 Prozent freuen./tih/mis

