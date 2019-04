Blick auf die Wall Street - die Earnings Saison beginnt

Jetzt gehts rund

Die US-Indizes konnten sich auch in der vorigen Woche weiter behaupten und die Aufwärtsbewegung fortführen. Nun startet die berühmt berüchtigte Quartalsergebnisssaison und die Frage bleibt, ob die Zahlen gut genug sein werden, um die Rallye weiter aufrecht zu halten. Mit Spannung blicken Anleger auf die neuen Daten zahlreicher Unternehmen und so werden die kommendnen drei Handelswochen ungemein interessant werden. Worauf Du im Markt nun achten musst, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse. Gleichzeitig werdfen wir auch einen Blick auf den DAX, Gold, Öl und den EUR/USD.Weitere Videos, Analysen, so wie Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform ratgebergeld.at.