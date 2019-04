Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Rechtsstreitigkeiten in den USA wegen des Mittels Suboxone seien womöglich nicht so schlimm wie befürchtet, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Montag vorliegenden Studie. Fundamental sei Reckitt weiter unterbewertet./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2019 / 23:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2019-04-15/09:21

ISIN: GB00B24CGK77