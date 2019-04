Gute Vorgaben der Übersee-Börsen haben den Dax zu Beginn der Karwoche wieder über die Marke von 12 000 Punkte geschoben. Viel hatte dazu allerdings nicht gefehlt: Das deutsche Börsenbarometer kletterte im frühen Handel am Montag um 0,05 Prozent auf 12 005,91 Punkte. Der MDax rückte um 0,24 Prozent auf 25 522,70 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg zugleich um 0,13 Prozent auf 3452,42 Punkte.

Leicht positive Impulse kamen von den US-Börsen am Freitag und gaben zunächst den meisten Aktienmärkten in Asien Schwung. An der New Yorker Wall Street hatten überraschend starke Quartalsberichte aus der Bankenbranche die Kurse gestützt. "Sollten weitere Schwergewichte die Erwartungen übertreffen, könnte dies die jüngste Aktienrally noch einmal beflügeln", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von Axitrader. Im Tagesverlauf berichten mit Goldman Sachs und der Citigroup die nächsten US-Großbanken über ihren Geschäftsverlauf der vergangenen drei Monate.

Die Zahlen der Banken sowie positive Wirtschaftssignale aus China stärkten die Konjunkturzuversicht der Anleger weiter./ck/mis

