Der kreativste Erfinder im Sektor Internet-Investments und Schwerpukt Onlinegeschäfte verfügt über mehr Geld auf dem Konto als er selbst an der Börse wert ist. Alle Kinder sind inzwischen an der Börse untergebracht, nur noch Restpositionen liegen bei Rocket. Doch über 200 Beteiligungen an einer Menge Startups und anderer Neulinge weltweit werden als Zahl genannt, aber niemand weiss, was sie wert sind. Nur der Chef selbst meint, dass der Marktwert ungefähr bei 1,2 Mrd. Euro liegen dürfte. Also: Auf die Kreativität von Rocket und seinem Chef, Oliver Samwer, kommt es an. Das ist wie ein Lotterielos.



