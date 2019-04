Alle drei Börsengänge wurden ein Erfolg. Sowohl für Alcon als bedeutendster Augentechniker, Medacta für die Orthopädie-Technologie und am Freitag Stadler im Sektor Verkehrstechnik. Dazu gehört immer: Die ersten Notierungen sind etwas euphorisch mit Aufschlägen von 10 bis 15 %, die anschließend wieder korrigiert werden und erst in den nächsten ein bis zwei Wochen bilden sich die neuen Ausgangswerte für Investments. Zum Vergleich in Frankfurt: Null!



