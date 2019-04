Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

ANALYSE/Trumps Fed-Attacke lässt Geldpolitiker weltweit frösteln

Die kämpferische Haltung von US-Präsident Donald-Trump gegenüber der Federal Reserve könnte im Laufe der Zeit die Institution und ihre Rolle in der Weltwirtschaft schwächen. Das fürchten sowohl ehemalige Vertreter der Fed als auch ausländische Notenbanker, von denen sich einige am Wochenende bei Sitzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington trafen. Sie äußerten sich besorgt um die politische Unabhängigkeit der US-Notenbank, nachdem Trump sie erneut kritisierte und nun beabsichtigt zwei stramme politische Unterstützer für den Gouverneursrat der Federal Reserve zu nominieren, die deren Maßnahmen ebenfalls missbilligen.

Netzagentur will keinen 5G-Lieferanten ausschließen, auch Huawei nicht

Die Bundesnetzagentur hat sich darauf festgelegt, keinen Lieferanten für das 5G-Mobilfunknetz gezielt auszuschließen, auch den von den USA als kritisch eingestuften Huawei-Konzern nicht. Dies machte Behördenchef Jochen Homann in einem Gespräch mit der Financial Times (FT) deutlich. Die USA hatten die europäischen Regierungen wiederholt und nachdrücklich gedrängt, auf Huawei beim Aufbau des 5G-Netzes zu verzichten und dies mit Spionagevordacht begründet.

Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Finnland

Mit hauchdünner Mehrheit haben Finnlands oppositionelle Sozialdemokraten die Parlamentswahl gewonnen. Die vom früheren Gewerkschaftschef Antti Rinne geführte Partei errang am Sonntag 40 Abgeordnetensitze - nur einen mehr als die rechtspopulistische Partei Die Finnen. Der Vorsprung betrug lediglich 0,2 Prozentpunkte. Damit können die Sozialdemokraten erstmals seit 16 Jahren wieder den Regierungschef stellen. Großer Wahlverlierer war die Zentrumspartei von Regierungschef Juha Sipilä. "Wir wollen das Vertrauen der finnischen Bevölkerung wiederherstellen", sagte Rinne am Wahlabend. Der 56-jährige Ex-Finanzminister, dessen Partei auf 17,7 Prozent der Stimmen kam, will nach eigenen Worten "vor Ende Mai" eine Koalitionsregierung bilden. Offen ließ Rinne die Frage, ob er mit der Partei Die Finnen zusammenarbeiten könnte.

US-Demokrat Pete Buttigieg läutet Präsidentschaftskampagne ein

Der US-Demokrat Pete Buttigieg hat am Sonntag seine Präsidentschaftskampagne offiziell eingeläutet. Der 37-jährige Bürgermeister von South Bend im Bundesstaat Indiana kündigte vor Anhängern in der Stadt an, im kommenden Jahr für die Demokraten gegen US-Präsident Donald Trump antreten zu wollen.

+++ Konjunkturdaten

+ Indonesien

Handelsbilanz März Überschuss 540 Mio USD (PROG Defizit 180 Mio USD)

Importe März 13,49 Mrd USD, Exporte März 14,03 Mrd USD

