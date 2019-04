Das Analysehaus Jefferies hat Lanxess vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns scheine bereits ein schwaches erstes Quartal und einen schwächeren Ausblick auf das zweite Quartal einzupreisen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Wie Konkurrent Eastman habe Lanxess mit einem Bewertungsabschlag wegen des komplexen Unternehmensportfolios, mäßigen Gewinnen und Risiken durch mögliche Zukäufe zu kämpfen. Dazu sollte Lanxess operativ weniger als Konkurrenten wie Covestro von einer Markterholung profitieren./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / 10:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / 10:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-04-15/09:34

ISIN: DE0005470405