In der Automobilindustrie richten sich die Blicke dieser Tage gebannt nach Fernost, wo der weltgrößte Automarkt seit einem Dreivierteljahr schwächelt. Überflieger VW hat in China bereits von der Überholspur in den Rückwärtsgang gewechselt. Auch im März gaben die Verkaufszahlen der Wolfburger Markengruppe um 9,4% nach, wie VW am Freitag mitteilte. Besser läuft es bei Daimler (+5,6%) und BMW (+12,5%), die auf dem zu Jahresbeginn zweistellig, im März noch um 5,2% rückläufigen Automarkt Gas geben. Der Zeitpunkt für ihre Aufholjagd ist günstig, beginnt diese Woche im Reich der Mitte doch die Auto Shanghai (18. bis 25.4.), größter Autosalon der Welt, noch vor der deutschen Prestige-Messe IAA.Starke Absatzzahlen ...

